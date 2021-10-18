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Efsane Cuma (Black Friday) ne zaman 2021? Efsane Cuma indirim günleri tarihleri

#Efsane Cuma#Efsane Cuma İndirimleri#Black Friday
Efsane Cuma (Black Friday) ne zaman 2021 Efsane Cuma indirim günleri tarihleri

Dünyaca ünlü markaların indirimlerini kapsayan Black Friday, ülkemizde 'Efsane Cuma' adı altında gerçekleşiyor. Efsane Cuma indirimleri kapsamında çeşitli işletme ve markalar ürünlerini indirimleriyle tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yılın en avantajlı günü olarak tüketici tarafından merakla beklenen Efsane Cuma ne zaman 2021? İşte Efsane Cuma indirimleri tarihi 2021...

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Dünyaca ünlü çeşitli markaların ürünlerinin indirimlerinin oldupu Efsane Cuma (Black Friday) günleri yaklaşıyor. Tüketicilerin takip ettikleri ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olduğu Efsane Cuma indrimleri tarihi merakla bekleniyor. Peki, Efsane Cuma (Black Friday) ne zaman 2021? İşte Efsane Cuma günleri tarihleri...

EFSANE CUMA (BLACK FRİDAY) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday 2021 yılında 26 Kasım Cuma tarihine denk geliyor.

EFSANE CUMA (BLACK FRIDAY) NEDİR?

Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD'de başlayan bir gelenek. Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.

Black Friday ifadesinin ilk olarak kullanıldığı yer Kasım 1951'de Factory Management and Maintenance (Fabrika Yönetimi ve Bakımı) adlı dergi. O gün işçilerin hasta olduğunu söyleyip işe gelmemesi nedeniyle böyle bir isim takılmış. Aynı yıllarda Philedelphia polisi de kent merkezindeki aşırı kalabalıktan ötürü o güne bu adı vermiş.

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Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de şirketler yıllar içinde Kara Cuma'yı kulağa daha pozitif gelen bir isimle değiştirmeye çabaladı fakat başarılı olamadı.

Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Kanadalıların Black Friday'lerde sınır kentlerinden ABD'ye giderek alışveriş yapması, bunu kolaylaştıran bir etkendi.

Bugün Hindistan'dan Meksika'ya kadar çok sayıda ülkede Black Friday indirimleri yapılıyor.

İngiltere'de de 2010'dan itibaren Black Friday'e yönelik pazarlama kampanyaları arttı.

ABD'li çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon, indirimlerini İngiltere sitesinde de uygulamaya başlarken ABD'li Walmart'ın sahibi olduğu ASDA süpermarketlerinde de Black Friday düzenlendi. İndirimler zamanla diğer şirketlere de yayıldı.

Sanal alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte internet siteleri Black Friday'den sonraki Pazartesi gününü Cyber Monday (Siber Pazartesi) ilan ederek o günlerde de büyük indirimler düzenlemeye başladı.

İnternet siteleri için yaratılan Black Friday alan adı olan .blackfriday de 2014'te kullanıma sunuldu. 2 yıl içinde 2 bine yakın site alan adını kullanmaya başladı.

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ABD merkezli iş dünyası sitesi the Balance'a göre ABD'deki Black Friday alışveriş hacmi 2002'den bu yana yüzde 72,3 arttı ve 700 milyar doları aştı.

 

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