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Efsane boksörün hayatı beyaz perdeye geliyor

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#Garbis Zakaryan#Boksör#Film
Efsane boksörün hayatı beyaz perdeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:00

Türkiye’nin ilk milli boksörü ve Ortadoğu Boks Şampiyonu, Ermeni asıllı Garbis Zakaryan’ı anlatan ‘Altın Kalpli Eldiven Garbis Zakaryan’ belgesel filmin gösterimi, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti.

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Belgeselin yeni gösterim yeri ve tarihi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 30 Mart 2023 olarak belirlendi.
İkinci Dünya Savaşı şartlarında boks kariyerine başlayan, ay-yıldızı formayı gururla taşıyarak şampiyonluklar ve başarılara imza atan Zakaryan’ın hayatının anlatıldığı belgeselde onu kendi sesinden dinlemek, ona yakın insanların hakkındaki düşüncelerini bulmak mümkün olacak. 

1950 yılında profesyonel olarak ilk maçına çıkan ‘Demir Yumruk’ lakaplı Garbis Zakaryan, 1966 yılında boksu bıraktı. Zakaryan, 25 Ocak 2020 tarihinde vefat etti.

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#Garbis Zakaryan#Boksör#Film

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