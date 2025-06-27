Efsane 500T hattı kısaldı

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Hat bundan böyle, Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergâhı arasında hizmet verecek. Yeni düzenlemeye göre 500 T hattı, 4. Levent Metro durağında sonlandırılacak. 4. Levent–Cevizlibağ güzergâhında yolculuk yapmak isteyenler ise 500L (4. Levent–Cevizlibağ) hattına ücretsiz geçiş yapabilecek. Yani, yolculuğun kalan kısmına, ücretsiz aktarma yapmak suretiyle devam edecek. 500T hattının ikiye bölünmesiyle, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

‘ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYAN’ HAT

500T, 72 kilometre uzunluğuyla kentin en uzun hatları arasında yer alıyordu. Zeytinburnu Cevizlibağ’dan, İstanbul’un 12 ilçesinden, Tuzla’dan binildiğinde ise 13 ilçeden geçen hatta 79 durak bulunuyordu. Ortalama 2 saat 50 dakika süren yolculukta, sefer aralığı yolcuların yoğun kullandığı saatlere göre belirlenip çift biletle seyahat ediliyordu. Hattın pik yaptığı saatlerde her 3 dakikada bir sefer olmak üzere, günlük 437 sefer yaparak 45 bin kişinin ulaşımını sağlıyordu. 500T uzunluğuyla çok sayıda espriye de konu olmuştu. ‘Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı’ olarak anlıyordu.