Efsa İsminin Anlamı Nedir? Efsa Ne Demek?

Kökeni Farsçaya dayanan Efsa Türkçede de son dönemlerde ilgi gören isimlerden biridir. Hem telaffuz açısından hem de anlamı konusunda beğeni toplamaktadır. Kolay ve anlaşılır uyumu ile beraber değişik isimler eşliğinde de bir arada kullanılabilir.

Efsa İsminin Anlamı Nedir?

Efsa ismi Türkçe anlamı olarak ‘Efsuncu’ ya da ‘sihirbaz’ olarak geçmektedir. İnsanın teshir edici şeklinde de kullanılabilmektedir. Yani insanı etkileyen ve onu hükmü altına alan anlamı üzerinden değerlendirmek mümkündür. Diğer taraftan pembeyi temsil eden Efsa ismi kız çocukları için güzel bir seçenektir.

Efsa Ne Demek?

Efsa ismi aslına bakılırsa farklı anlamlara gelmektedir. Yani değişik yerlerde kullanılmakta ve belirli yerler bu isim ile anılmaktadır.

- Sihirbaz,

- Efsuncu,

- Cennet ırmaklarından birinin adı,

- Teshir edici,

Bu anlamlar üzerinden hem bebeğinizin ismini Efsun koyabilir hem de değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Ayrıca birçok kişi Efsun kelimesinin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyor. Her ne kadar bu isim Kur’an-ı Kerim'de geçmese dahi kız çocuklarına bu adı koymak da herhangi bir sakınca bulunmuyor. Son dönemlerde ise anlamı ve özellikleri ile beğeni toplayan isimler arasında yer almaktadır.