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Haber Giriş: 27.08.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Efnan isminin anlamı nedir? Efnan ne demek?

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Efnan isminin anlamı nedir? Efnan ne demek?
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Kız çocukları için kullanılan Efnan ismi minikler adına verilebilecek en güzel adlar arasında yer almaktadır. Özellikle etkileyici anlamı ile beraber son dönemlerde en çok tercih edilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Efnan isminin anlamı nedir? Efnan ne demek? İşte bu güzel isim için bilinmesi gerekenler.

Efnan kökeni Arapçadan gelen bir isimdir. Aynı zamanda Türkiye'de yerleşik olarak kullanılan isimler arasında yer alır. Kız çocukları için tek başına ya da farklı isimler ile bir araya getirerek değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda telaffuzu ve okunuşu ile beraber beğeni toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

 Efnan İsminin Anlamı

 Pek çok ebeveyn son dönemlerde Efnan isminin anlamını öğrenmeye çalışıyor. Bu ismin Arapça üzerinden Türkçeye çevrilmiş anlamı, ‘Cennetteki güzel gözlü kız’ biçiminde öne çıkıyor. Böylesi etkileyici ve derin anlamı ile beraber anne babaların kız çocukları için en çok tercih ettiği isimler arasına girmiş durumda. Hem güzel telaffuzu hem de beğeni toplayan anlamı üzerinden minik yavrunuz için keyifle değerlendirebilirsiniz.

 Aynı zamanda pek çok kişi bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyor. Kız çocukları için kullanılan bu güzel Efnan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alan adlar arasındadır. Bu konuda hem isim hem de sözcük anlamı üzerinden değerlendirilir. Eğer minik yavrunuz adına henüz bir isimde karar kılmamış iseniz Efnan ismini mutlaka listeye almanız önerilir.

 

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