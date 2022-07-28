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Efnan Dua yardım bekliyor

#Efnan Dua#SMA#Yardım
Efnan Dua yardım bekliyor

Mehdi (26) ve Nurcan Sak (36) çiftinin tek çocukları olan minik Efnan Dua, 3.5 ay önce Şırnak’ın Cizre ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 2 aylıkken Efnan Dua bebeğin sağlığı kötüye gitmeye başladı. Nefes almakta zorluk yaşayan Efnan Dua’ya Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu.

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Hastalığı araştıran Sak Ailesi yurtdışında SMA hastalarına uygulanan gen tedavisinden faydalanmaya karar verdi. Ancak tedavi için gerekli olan 1 milyon 825 bin dolarlık masrafı karşılayacak maddi durumu olmayan aile bu parayı toplamak için valilik izniyle bir bağış kampanyası başlattı. Minik Efnan Dua’nın tedavisinde kullanılacak paranın toplanması için Instagram’da ‘@sma_efnandua’ adlı bir hesap açıldı.

‘ZAMANLA YARIŞIYORUZ’

SMA hastalığının yanı sıra minik Efnan Dua’nın kalbinde de delik olduğunu, bu yüzden zamanla yarıştıklarını söyleyen anne Nurcan Sak, “Tedavi için gerekli olan paranın sadece yüzde 1’ini toplayabildik. SMA dışında Efnan Dua’nın kalbinde delik var. O yüzden zamanla mücadele ediyoruz. Duyarlı insanları kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

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#Efnan Dua#SMA#Yardım

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