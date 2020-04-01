Eflin İsminin Anlamı Nedir? Eflin Ne Demek?

Eflin Farsçadan gelen bu köken ile Türkçeye yerleşmiş bir isimdir. Son zamanlarda internet üzerinde en sık araştırılan isimler arasında yer alıyor. Genelde kız çocukları için verilen bir addır.

Eflin İsminin Anlamı

Eflin isminin anlamı halk arasında ‘Cennete Açılan Kapı’ olarak geçiyor. Farsça kökenli bir kelime olarak Farsçadan Türkçeye bu anlamı üzerinden geçmiş durumda. Ancak aynı zamanda herhangi bir anlama gelmediği de söylenen bilgiler arasında bulunmaktadır.

Eflin isminin Kur'an'da geçip geçmediği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu ismin Kuranı Kerim'de yer almadığını söylemek mümkün. Anlamı açısından ise beğenilen ve son dönemlerde ilgi gören isimlerden biridir.

Cennete açılan kapı anlamı kapsamında siz de bebeğiniz için bu güzel adı koyabilirsiniz. Kız çocukları için verilen bu isim karakteristik özelliği ve telaffuzu ile beraber kulağa oldukça hoş geliyor. Aynı zamanda tek başına ya da başka bir isimle beraber bir araya getirilerek kombinasyon da yapılabilir. Bu doğrultuda günümüz yeni nesil ve en güzel isimlerinden biri olarak Eflin adına, bebeğiniz için vermeniz mümkün. Ona farklı ve naif bir telaffuzu olan bu güzel ismi verebilirsiniz.