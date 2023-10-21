Efkan Ala'dan İsrail'in saldırılarına tepki: Nasıl ki Davos’ta hadlerini bildirdiysek, bugün de aynı noktadayız

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ​Bursa’da şehir içi trafik yoğunluğunu azaltılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, 15 otobüsü daha BURULAŞ bünyesine kattığı törene katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplu taşımanın büyükşehir için önemli olduğunu söyleyerek, "Bütün Türkiye'de bugünlerde konuşuluyor. Birileri diyor ki 'Biz 65 yaş üstünü taşımayız', bazı belediyeler diyor ki; 'Biz destek veremeyiz’ Bunların tamamı, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bizler olayı bir kazanç kapısı olarak değil, sosyal devlet olmanın, sosyal belediyecilik yapmanın gereği olarak da sübvanse ederek özel halk otobüslerini de bir paydaşımız olarak düşünüp, bir iş ortağımız olarak düşünüp beraberce bu sorunu, sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz” dedi.

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‘MAKAMLARIN SAHİBİ MİLLETTİR’

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise konuşmasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesine kattığı araçların Türkiye'de üretildiğine dikkat çekti. AK Parti’li belediye başkanlarının koltuklarını, başka bir makama sıçrama tahtası olarak düşünmediğini söyleyen Ala, "Hangi makamda olursanız olun, orasının asıl sahibi milletin kendisidir. Millet orada sunduğunuz hizmetten memnun olursa sizi başka bir makama ya da mevkiye taşır, orada görev verir. Biz bütün makam ve mevkileri, millete karşı sorumluluğumuzun arttığı pozisyonlar olarak görürüz. Görüyorum ki Türkiye'de yeni bir anlayış zuhur etti. Daha bulunduğu yerlerin hakkını vermeden, milletin kendi iradesiyle ve vereceği kararla getireceği makam ve mevkileri için, daha orada olmadan belediye başkanlığındayken yarışmalar başladı. Bu, millete saygısızlıktır. Milletin verdiği emanetin farkında olmamaktır. Biz Bursa'da ve AK Parti belediyeciliğinde bir şeye çok önem veriyoruz. Milletin verdiği, uygun gördüğü her makam ve mevki çok önemlidir ve millete hizmete dönüştürülecek çalışmaların yapılacağı yerlerdir. Başka bir makam ya da mevkiye sıçrama yapılacak ya da atlanmak için kullanılacak bir yer asla değildir" ifadelerini kulandı.

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‘SALDIRILAR, BÜTÜN İNSANLIĞIN VİCDANINA YAPILMAKTADIR’

İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara da değinen Ala, hiçbir devletin ve toplumun geleceğini çocukların kanlarıyla karılan harçların üzerine inşa edilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimiz yokluğa, ölüme mahkum ediliyorlar. İnsanlık orada aslında abluka altına alınmıştır. Yapılan saldırılar bütün insanlığın vicdanına yapılmaktadır. Çocukların cenazesi, hastaneye yapılan bombardımanla, hastanenin önünde dizilecek yer kalmayacak kadar alan tuttu. Bu insanlığı hiçe saymaktır. Türkiye olarak başından beri oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Onların hakkını savunuyoruz, savunacağız. Bunun maliyeti olmaz. İnsanlığı yok edemezsiniz. O, aslında kendi kuyunuzu kazmaktır. Hiçbir devlet, hiçbir toplum, geleceğini çocukların kanlarıyla karılan harçların üzerine inşa edemez. Ancak kendisine çukur kazar. Ancak kendi geleceğini karartır. Vicdanları mahkum edemezsiniz. Belki insanların etrafına abluka çizebilirsiniz. İnsanların bedenlerini ablukaya alabilirsiniz. İsrail'e söylüyorum; insanların vicdanını ablukaya alamazsınız. İnsanları teker teker, orada o çocukları öldürüyorsunuz ama insanlığı öldüremezsiniz. Filistin'i topyekun öldüremezsiniz, siz kendi geleceğinizi karartıyorsunuz."

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‘KORKUYU KORKUTTUĞUMUZU BÜTÜN DÜNYA ALEM BİLİR’

İsrail’in insanlığın görmediği, hayal edemeyeceği zulmü, milletin, insanlığın gözü önünde yaptığını söyleyen Ala, "Tarihten ders de almıyorlar. Hangi anlayış bunu haklı kılabilir. Biz şimdiye kadar Türkiye olarak Filistinlilerin hep yanında durduk. Nasıl ki Davos'ta hadlerini bildirdik, 'one minute' dediysek, bugün de aynı noktadayız. Onlara bütün dünyada yapılması gereken ne varsa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bütün devlet başkanlarıyla görüşerek hatırlatıyoruz ve insanlığı göreve çağırıyoruz. Bir kötülük, başka bir kötülükle ortadan kaldırılamaz. Bir yanlışlık, başka bir yanlışlıkla ortadan kaldırılamaz. Onun için insanlığı da İsrail'i de doğru noktaya çağırıyoruz. Yoksa korkuyu korkuttuğumuzu bütün dünya alem bilir. Ama biz istiyoruz ki insanlık, insana layık olan tavırla meselelerini çözsün" ifadelerini kullandı.

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‘FİLİSTİN, BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN DEVLETİNİ KURACAK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, insani yardım konusunun en fazla üstünde duran lider olduğunu belirten Ala, "Şimdi bir mesafe alındı. İnsani yardım için oradan bir koridor açılacak ama çok yetersiz. Orada bizim çözüm önerimiz şudur; İsrail bu zulümlere son verecek. Kendi alanına çekilecek. Filistinli kardeşlerimiz de başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletlerini kurup, kendilerini yönetecekler. Bütün insanlık da İslam dünyası da sadece seyrederek değil, etkin tedbirler alarak onların yanında duracak ve onları bu zulümden kurtaracak" diye konuştu.

'DEVLET KURALSIZ OLUR MU?'



Efkan Ala Mustafakemalpaşa ilçesinin ardından gittiği Karacabey ilçesinde de muhtarlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Filistin’e yönelik saldırılara dikkat çeken Ala, İsrail'in bir devlet gibi davranmadığını, hastaneleri vurduğunu ve binlerce masum insanı öldürdüğünü belirterek, "Ülkeler, ordular savaşabilir. İnsanlığa ve kendisine saygısı olan bir ordu hastaneyi nasıl vurur? Bunu biz anlayamayız. Bu kadar alçak bir bombardımanı anlamak mümkün değil. Çocukların, mazlumların şehit edilmesi olacak iş değil. Bunu yapana devlet denir mi? Devlet kuralsız olur mu? Kural yoksa devlet olur mu? Biz onun için bütün dünyaya bunu anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.