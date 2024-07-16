Efes’te festival rekoru

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29 Haziran- 13 Temmuz tarihlerinde Bornova KSM ve Efes Antik Tiyatro’da gerçekleştirilen 7’inci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, kapanışını seyirciden büyük beğeni alan Zorba balesi ile yaptı. Ünlü Yunan edebiyatçı Nikos Kazancakis’in aynı adlı eserinden esinlenilen Mikis Theodorakis’in müzikleri ile enerji ve tutkunun dansla buluştuğu Zorba balesi, Ege’nin bu ünlü hikâyesini bale adımları ile sahneye taşıdı. Librettosu ve koreografisi Lorca Massine imzası taşıyan eseri Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sahneye koydu. Avustralyalı ünlü konuk yıldız dansçı Joshua Legge’nin Zorba rolünde sergilediği dansları eşliğinde sahnelenen Zorba balesi, yaşama sevincinin, umudun, dostluğun ve tesellinin anlatıldığı hikayesi ile kültürler arası bir köprü kuruyor. Eserde küçük bir Yunan kasabasına gelen John isimli Amerikalının güzel dul Marina’ya âşık olması ve Zorba ile tanışmasıyla başlayan hüzünlü hikâyesi anlatıldı.

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KUĞU GÖLÜ İLE BAŞLADI

Festival, 29 Haziran akşamı kapalı gişe sahnelenen Kuğu Gölü balesi ile başladı. Bestesi ünlü sanatçı Piyotr İlyiç Çaykovski’ye ait Kuğu Gölü balesi, orkestra şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Orkestrası eşliğinde Volkan Ersoy ve Armağan Davran’ın koreografisi ile sahnedeydi.

Festivalde ilk kez çocuklara yönelik bir eser de yer aldı. Barış Ormanı adlı çocuk operası, Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi’nde 30 Haziran günü İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından prömiyer temsili ile sahnelendi.

Sevilen şarkıları ve nostaljik hikayesi ile hafızalarda yer eden Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali, 2 Temmuz akşamı Efes Antik Tiyatro’da sanatseverlerle buluştu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından prömiyerini gerçekleştirilen Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü operası Figaro’nun Düğünü, 5 Temmuz akşamı Efes Antik Tiyatro’da festival seyircisine özel olarak ilk kez sahnelendi.

Dünyada en çok sahnelenen operalar arasında yer alan Tosca operası, seyircinin büyük beğenisi ile 10 Temmuz akşamı Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından Efes Antik Tiyatro’da sahnelendi.

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün bu yıl yedincisini düzenlediği festival rekor seyirci sayısı ile sonlandı. Efes Antik Tiyatro’nun tarihi atmosferinde sahnelenen yedi eseri yaklaşık 20 bin 500 kişi izledi. Bu rakam festivalin tarihi rekoru oldu.