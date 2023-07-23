Efes’in avatarları

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Günümüzde bile hakkında binlerce gizemli hikâyenin anlatıldığı, hatta saray entrikalarının bile konuşulduğu döneminin en ihtişamlı kenti Efes, 263 yılında Gotlar tarafından tahrip edildi.

Efes’in o ihtişamlı günleri bir daha geri gelmedi, terk edildi ve harabeye döndü. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Efes’teki Artemis Tapınağı’nın parçaları yağmalanarak dünyanın dört bir yanına götürüldü. Bilgi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Denker, büyük hayranlık duyduğu Efes’i sanal dünyaya taşımaya karar verince ilk olarak Artemis Tapınağı’na can verdi. Dünyada Artemis Tapınağı’ndan kalıntıların sergilendiği müzeleri dolaşıp bilgi toplayan Ahmet Denker, Artemis Tanıpağı’nı 3 boyutlu olarak canlandırdı.

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İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti , her yıl 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlıyor.

PROJENİN İÇİNE GİRDİLER

Ahmet Denker’in öğrencileri Selen Fem Güngördü (23), Ecem Suzan Ulaş (21) ve Deniz Naz Demirtaş’ın (22) da dahil olduğu proje genişledi, neredeyse Efes kentinin tüm binalarını kapsadı. Ancak projenin en çarpıcı bölümü Selen, Ecem ve Deniz’in avatar olarak sanal dünyadaki Efes kentine dahil olmasıydı. Üstelik 3 öğrenci sadece Efes’in içinde avatarlarıyla yer almıyor, gelen ziyaretçilere de rehberlik ediyordu. Proje henüz internet üzerinden kamuya açılmasa da bilim dünyasından ziyaretçilerden büyük takdir aldı.

SANAL EFES’TE NERELER GEZİLEBİLİYOR

- Prof. Dr. Ahmet Denker’in başlattığı, öğrenciler Selen Fem Güngördü, Ecem Suzan Ulaş ve Deniz Naz Demirtaş’ın yapımına destek oldukları ve avatarlarıyla içerisinde yaşamaya başladıkları Efes’te şimdilik Artemis Tapınağı, Tiyatro, Liman Kapısı, Celsus Kütüphanesi, Arkadia Yolu, Gymnasium Limanı, Agora, Serapis Tapınağı, Hadrian Tapınağı, Androklos Çeşmesi, Arsinoe Çeşmesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, Arsinoe ve Androklos anıtları, Agora, Odeon gibi en önemli yapılar gezilebiliyor. Sanal gerçeklik gözlüğüyle gezilebilen Efes’te kullanıcılar sokaklarda yürüyebiliyor, sadece binaların dışını değil içini de görebiliyor.