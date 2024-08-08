Efes’e gece dopingi

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Muhteşem tarihi, antik kalıntıları, doğal güzelliği ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, yerli turistler kadar Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların da uğrak noktaları arasında yer alıyor. Önemli turizm merkezlerinden İzmir’e olan konumu da Efes Antik Kenti’ne ulaşımı kolaylaştırıyor.

EN POPÜLER NOKTA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Efes Antik Kenti, 2024 yılında da yerli yabancı turistleri çekmeye devam ediyor. Bu verilere göre, 2024’ün ilk yedi ayında müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 16 milyonu aştı. Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği destinasyon ise Efes oldu. 2024’ün ilk yarısında 1 milyon 450 bin kişi Efes’i ziyaret etti. Bu rakam da kenti, bu yılın en popüler turistik yerleri arasına soktu.

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IŞIKLANDIRILDI

Helenistik ve Roma dönemlerinin şehri Efes, tarih boyunca önemli bir liman kenti ve kültür merkezi olma özelliğini taşıyor. Efes Antik Kenti’nde, gece müzeciliği uygulamasının başlamasının ardından ışıklandırma sistemiyle de ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi kent, her yıl ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Efes Arkeoloji Müzesi verilerine göre 2024 yılında temmuz ayı sonuna kadar 1 milyon 450 bin kişi ziyaret ettiği kente, gece müzeciliğin başlamasından sonra 157 bin kişi de gece geldi.