‘Efes Deneyim Müzesi’ dünyanın en iyisi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Efes Antik Kenti’nde yer alan Efes Deneyim Müzesi’nin ‘teknoloji, tasarım ve sergi alanı’nda dünyanın en seçkin ödüllerinden olan Mondo-Dr Awards’ta birinci olduğunu açıkladı.

EN PRESTİJLİ ÖDÜL

İngiltere merkezli Modriale Publishing dergisinin 7’ncisini düzenlediği Mondo-Dr Awards’ın bu yıl 12 Haziran’da Las Vegas’ta yapıldığı belirtilen açıklamada, “Sergi ve ağırlama sektöründeki en iyi projeleri ve başarıları tanımak amacıyla organize edilen ödül töreninde özellikle mekânların tasarımı, ziyaretçi deneyimi ile teknik donanımlar üzerine odaklanılıyor. Dünyada deneyim müzeciliğini tarih anlatımı ile birleştiren ilk müzelerden biri olan Efes Deneyim Müzesi, bu prestijli ödüle dünya çapındaki çalışmaları ödüllendiren bağımsız jüri üyelerinden oluşan bir kurulun değerlendirmesi sonucu layık görüldü” denildi.

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ANTİK ÇAĞI YAŞATIYOR

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, yeni bir müzecilik anlayışı ile ziyaretçilerine antik kentin altın çağını bizzat yaşatıyor. Ziyaretçilerine immersive teknolojilerle antik Efes’teki günlük hayatı, mimariyi ve sanatı kişisel olarak deneyimleme imkânı sunuyor. Immersive teknolojiler, izleyicileri zengin ve kapsayıcı bir işitsel, görsel tecrübenin içine alıyor, anlattığı hikâyeleri gerçekmiş gibi yaşatıyor.