EFES-2026 Tatbikatı’nda Karaok eğitimi

Haberin Devamı

Seferihisar Doğanbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen Karaok tanksavar eğitiminde üst komutanlıktan gelen emir ile mürettebatta bulunan nişancı ve nişancı yardımcısı, düşman unsurunun bulunduğu noktaya atış icra etmek için toplanma bölgesinden atış mevzisine geldi. Nişancı ve nişancı yardımcısı, iki ayrı sandık içinde bulunan Karaok silah sistemi ve Karaok fırlatma sistemini çıkarıp birleştirerek mevziye geçti. Manga komutanın emri doğrultusunda hedefe atım gerçekleştirdi. Atıştan sonra nişancı ve nişancı yardımcısı, hedefi takip etmeye gerek kalmadan Karaok tanksavarının ‘At-unut’ modu sayesinde mevzi değiştirip bir sonraki hedef için hazırlıklarını yaptı. Nişancı ve nişan yardımcısı bir sonraki atış için emri beklemeye başladı.

Haberin Devamı

2.500 METRE MENZİLLİ

ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen Karaok, 2026 yılında TSK envanterine girdi. Tek elle kullanılabilen, omuzdan ateşlenen portatif ‘At-unut’ özelliklerine sahip Karaok; tank, zırhlı personel taşıyıcı, mağara, koruyucu, bina gibi hedeflere karşı kullanmaya uygun. Hafif bir tanksavar silahı olan Karaok, en az 65 metre en fazla 2 bin 500 metre menzile sahip ve 40 kilometre hıza kadar ulaşan hareketli hedeflere atış yapabiliyor.