Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın eğitim faaliyetleri devam ediyor. Havan ve topçu atışı eğitimi, keskin nişancı atış eğitimi, serbest paraşüt atlayışı eğitimi, zırhlı amfibi hücum araç eğitimi, anti dron eğitimi, bot eğitimi, karma birlik geçit açma eğitimi ve mayın/EYP eğitimi; ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Gürcistan, İtalya, Kamerun, Libya, Moğolistan, Nijer, Pakistan, Romanya, Somali, Suriye ve Suudi Arabistan personelinin katılımıyla; Narlıdere, Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ile Paşaçiftliği ordugah bölgelerinde icra edildi.