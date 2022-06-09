Efes-2022 Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası nefes kesti! Hedefler tek tek vuruldu

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Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Efes-2022'nin Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla başladı. Seçkim Gözlemci Günü'nün ilk gününe, Milli Savunma Bakanı Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.

Tatbikatta Doğu Birleşik Müşterek Görev Komutanı olarak görev yapan Ege Ordusu ve Garnizon komutanı Orgeneral Ali Sivri, uluslararası güvenlik ortamı göz önüne alındığında birleşik müşterek harekata karargah ve birliklerin harbe hazırlık seviyesini idame ettirmek ve kapsamlı yaklaşım çerçevesinde ilgili kamu kurum, kuruluşlarını bir araya getirerek muhtemel bir harekata yönelik birlikte çalışabilme yeteneklerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Orgeneral Sivri, "Bu düşünceyle planlanan Efes Tatbikatı, personel, silah, araç ve sistemlerin müşterekliği, çeşitliliği de dikkate alındığında uluslararası düzeyde benzerler arasında önde gelme özelliğini devam ettirmektedir." dedi. Orgeneral Sivri, silahlı kuvvetlerinin yanı sıra 7 bakanlık, 9 kamu kurum kuruluşu ile 43 savunma sanayi firmasının, kapsamlı yaklaşım çerçevesinde tatbikata aktif olarak katılım sağladığını aktardı.

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NEFES KESEN ANLAR

Tatbikatta ilk olarak, Özel Kuvvet timleri denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirerek, planlanan hedefleri etkisiz hale getirdi. Ön kuvvet harekatı kapsamında, SAT timleri ATAK bot ile SAS timleri ise süratli botlarla bölgeye intikal edip denize bırakıldı ve keşif harekatı gerçekleştirdi. Taarruz helikopterleri, ön kuvvet ve amfibi harekatını desteklemek için hedefleri ateş altına alırken, düşmana yardım götüren gemi ise kuvvetler tarafından ele geçirildi. Senaryo kapsamında gerçekleştirilen harekatta topçu ve havan unsurları da destek atışı yaparken, hedefler bir yandan hava güçleri ile ateş altına alındı. SAT ve SAS timleri tarafından tespit edilen sualtı mayınları da senaryo kapsamında tahrip edilmesinin ardından, amfibi aldatma harekatı yapıldı. Hazırlık ateşleri kapsamında planlı hedefler birleşik hava gücü tarafından ateş altına alınırken, inme bölgesinde tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirmek amacıyla taarruz helikopterleri ile atışlar yapıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından muharebe arama kurtarma (MAK) görevi icra edildikten sonra ana karada amfibi yükleme bindirme yapan unsurlar senaryo gereği hava taarruzuna maruz kaldı. Tespit edilen hava hedefleri, hava savunma silahları ile ateş altına alınarak imha edildi.

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