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Efes 2022: Ege’de büyük geçiş

#CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN#Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı#İzmir
Efes 2022: Ege’de büyük geçiş

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı geçtiğimiz gün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı.

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Tatbikatın dün saat 11.00’den sonraki bölümüne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde senaryo gereği bir adaya hava, kara ve deniz unsurlarıyla sızma harekâtı yapıldı. Piyadeler, tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar hücum marşı eşliğinde sahile çıkarma yaptı. SAT komandoları sahildeki gözetleme radarını makineli tüfek atışı ve roketatar ile imha etti.

Efes 2022: Ege’de büyük geçiş


Deniz top ateş desteğiyle kara bombardımanı yapılırken Sikorsky tipi helikopter obüsü, CH-47 helikopteri ise mühimmat konteynerini hedeflenen bölgeye taşıdı. Amfibi harekat kapsamında makineli tüfek ve RPG 7 R/A atışları yapıldı. Düşman denizaltısı, Sikorsky helikopterlerin daldırdığı sonar ile tespit edilerek talim torpidosu atışı yapıldı ve denizaltı yüzeye çıkarıldı. Hava Kuvvetleri’ne bağlı unsurlar da gökyüzünde devriye görevi yaptı.

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Efes 2022: Ege’de büyük geçiş


Erdoğan tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle izlerken Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan lacivert mont giydi ve Efes 2022 yazılı şapka taktı. Bahçeli de tatbikatı Türk bayrağı bulunan mont ve Efes 2022 yazılı şapkayla izledi.

Selahattin SÖNMEZ / İZMİR

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#CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN#Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı#İzmir

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