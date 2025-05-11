Efe’nin ikizi Ege 2 yıl sonra doğdu... Eksi 196’da doğmayı bekledi

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BURDUR’da yaşayan 34 yaşındaki Çiğdem Çavuş’un hikâyesi sürprizlerle dolu. 10 yıl önce evlenen ve anne olma sevdasıyla yanıp tutuşan Çiğdem Çavuş, doğal yollardan hamile kaldı ancak birkaç hafta sonra bebeğini kaybetti. Daha sonra gebe kalamayan Çiğdem Çavuş’a gittiği doktorlar tüplerinin tıkalı olduğunu söyledi. Anne olmak için zaman kaybetmek istemeyen Çiğdem Çavuş’un yolu Prof. Dr. Berfu Demir ile kesişti. Uygulanan tüp bebek tedavisiyle oluşturulan embriyonlar donduruldu ve rahim hazır olduğunda biri transfer edildi. Pozitif sonuca ulaşılan tedaviyle çift, 4.5 yıl önce Eymen Efe’yi kucaklarına aldı.

3’ÜNCÜ ÇOCUK DOĞAL YOLLA

Çiftin geriye kalan embriyonları da Eymen Efe’ye kardeş yapmak istediklerinde değerlendirilmek üzere saklandı. Çift, ikinci kez anne-baba olmak istediklerinde dondurdukları embriyonların transferi için tekrar Ankara’nın yolunu tuttu. Dondurulmuş embriyonlardan biri çözüldü ve uygun zamanlamayla transferi sağlandı. Gebelik müjdesi verilen çift 2.5 yıl önce de ikinci oğulları Ertuğ Ege’nin dünyaya gelmesiyle bir kez daha çocuk sahibi oldu. Yıllarca hayalini kurdukları günlere ulaşan çiftin yüzü geçen hafta aldıkları haberle yine güldü. Anne Çiğdem Çavuş, doğal yolla 7 haftalık hamile olduğunu öğrenince kulaklarına inanamadı.

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ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ

Anne Çiğdem Çavuş, “Yıllarca çok üzüldük, eşim ‘İstersen evlat edinelim’ dedi. Hep sabrettim, anne olmayı çok istiyordum. Berfu Hocam sayesinde hayallerimiz gerçek oldu. Tedaviyle oğullarımıza kavuştuk. Şimdi ise sürpriz bir gebelik haberi aldık. 7 haftalık hamileyim. Umarım onu da sağlıkla kucağımıza alırız. Bebeğimiz en anlamlı Anneler Günü hediyesi oldu” dedi.

DONDURUCUDA TAM 2 YIL KALDI

Çiğdem Çavuş’un çocuklarına kavuşmasına sağlayan Prof. Dr. Berfu Demir, kişiye özel uyguladıkları tedaviyi Hürriyet’e anlattı: “Ailemizde yumurtalık kapasitesi güçlüydü. Tek tüp tıkalı olmakla birlikte hidrosalpinks (tüplerde sıvı birikmesi) durumu yoktu. Bu nedenle transfer sürecinden önce laparoskopi operasyonu planlamadık. Elde ettiğimiz kaliteli embriyonları dondurduk. Günümüzde kullandığımız vitrifikasyon (hızlı dondurma) işlemi sayesinde dondurduğumuz embriyonları yıllarca kalitelerinde bozulma olmadan (-196 derecede) saklayabiliyoruz.

Ailemizde de ilk transferden yaklaşık iki yıl sonra yaptığımız ikinci transferde kullandığımız embriyon, ilk tüp bebek tedavimizde dondurduğumuz embriyondu. Üçüncü gebelik ise kendiliğinden oldu.”

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