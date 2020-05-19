Efektif Ne Demek? Efektif Nedir? Efektif Tdk Kelime Anlamı

Efektif TDK üzerinden bakıldığı zaman kelime anlamı olarak, ‘Bankacılıkta nakit para’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Özellikle borsa dünyası açısından sürekli kullanılan bir kelimedir.

Efektif Ne Demek?

Türk dil kurumu üzerinden ele alındığı zaman efektif kelimesi farklı anlamlar üzerinden değişik yerlerde kullanılabilmektedir.

- Bankacılıkta nakit para,

- Banknot ve metal para,

- Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan veya Türk Lirası olarak kurları belirlenen ülke parası,

Efektif Nedir?

Borsa Dünyası açısından önemli bir kelime olarak efektif, para ile ilgili şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle bankacılıkta nakit para ya da banknot ve metal para olarak öne çıkıyor. Daha çok sürekli olarak alışverişinin gerçekleştirdiği ve canlı olan borsa yöntemi biçiminde de anlatılabilir. Hem bireysel olarak hem de ülke adına borsa üzerinden kullanılır.

İktisadi bir kelime olması ile beraber efektif kelimesi İngilizce kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş bir sözcüktür. Gündelik yaşam içerisinde bu anlamları üzerinden değerlendirebilir ve kullanabilirsiniz.

İsim olarak ele alındığında efektif kelimesi bankacılık üzerinden bakıldığı zaman elde bulunan, kullanılabilecek durumda olan para, nakit biçiminde de anlaşılabilmektedir. Yani canlı olan ve anlık şekilde ortaya çıkan, değerlendirilen para olarak söylemek mümkündür.