Efecan’ı öldürenlere müebbet

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Tekirdağ Süleymanpaşa’daki Barış Manço Parkı’nda 6 Ekim 2024 gecesi, Efecan Fandos (18) ile Ozan Ildız (21) ve Nihat Can Akşit (20) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ildız ile Akşit, üzerlerindeki bıçakla Fandos’a saldırdı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan Fandos hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçsalar da yakalanan Ildız ve Akşit, tutuklandı. Ildız ile Akşit hakkında Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü.

Duruşmada ilk olarak Efecan Fandos’un annesi ve babasına söz verildi. Baba Uğur Fandos, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini belirterek, “Benim oğlum mezarda çürüyor, bunlar da içerde çürüsün. En ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Sanık Nihat Can Akşit, üzerine atılan suçları kabul etmeyerek tahliyesini talep ederken; Ozan Ildız ise çok pişman olduğunu, böyle bir olayın yaşanmasını istemediğini söyledi.

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Tarafları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.