Efe diyarının gladyatör arenası

Haberin Devamı

Kolezyumun yüzey araştırması ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Uzmanların ‘Roma’daki kolezyumun mimari ikizi’ dediği yapının 100 metre çapında, 30 metre yüksekliğinde olduğu ve 32 tonoz üzerinde yükseldiği tespit edildi. Önümüzdeki bahar ayında yapı bütün hatlarıyla ortaya çıkarılacak. Nazilli Belediyesi, Turizm Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi bu keşfi turizmin hizmetine sunmak için proje üzerinde çalışmaya başladı. Kolezyum, türünün bölgedeki tek örneği olma özelliğini taşıyor. Uzmanlar bu kolezyumun herhangi bir benzerinin Anadolu’da veya Yunanistan’da bulunmadığını belirtiyor. Kolezyum Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde bölgedeki gladyatör dövüşlerinin merkezi olmuş.



20 BİN KİŞİLİK KAPASİTE



Roma coğrafyasının her tarafından gladyatörler bu arenada hayatta kalma mücadelesi vermiş. Roma’daki arena 50 bin kişilik kapasiteye sahipken Mastaura’daki arenanın 20 bin kişilik bir kapasitesi olduğu değerlendiriliyor. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan “Dünya üzerinde ayakta kalan tek arena burası. Turizme kazandırdığımızda yöremizin kültürel zenginliğinin bir örneğini daha dünyaya tanıtmış olacağız” diyor. Arkeologlar kolezyumun tamamen toprak altında kalmış olmasının yok olmadan ayakta kalmasına yardım ettiğini belirtiyor.