Edward Colston kimdir?

Edward Colston bir İngiliz tüccarı, Parlamento Üyesi, hayırsever ve köle tüccarıydı. Zenginliği büyük ölçüde kölelerin ticareti ve sömürüsü yoluyla elde edildi.



Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika'ya köle olarak götürmüştü. Kurduğu Royal African Company ile köle ticaretinde tekelleşen Colston'ın o dönemde yaptığı köle ticaretiyle elde ettiğine inanılıyor.



6-8 hafta süren yolculuklarda köle yapılmak için Amerika'ya götürülen siyahlardan binlercesinin hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü belirtiliyor.