Edward Colston kimdir?
Bristol'deki ırkçılık karşıtı protestoda köle tüccarı Edward Colston'a ait olan heykel yıkıldı. ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla sokaklara inen protestocular, köle tüccarı Edward Colston'a ait olan heykeli yıkarak nehre attı. Peki, Edward Colston kimdir?
Edward Colston bir İngiliz tüccarı, Parlamento Üyesi, hayırsever ve köle tüccarıydı. Zenginliği büyük ölçüde kölelerin ticareti ve sömürüsü yoluyla elde edildi.
Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika'ya köle olarak götürmüştü. Kurduğu Royal African Company ile köle ticaretinde tekelleşen Colston'ın o dönemde yaptığı köle ticaretiyle elde ettiğine inanılıyor.
6-8 hafta süren yolculuklarda köle yapılmak için Amerika'ya götürülen siyahlardan binlercesinin hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü belirtiliyor.
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