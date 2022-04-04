EDS cezasında görünen ayı kıskançlık krizine yol açtı! İstanbul'da bir garip olay

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İstanbul'da yaşayan Metin Erdağı torunlarını sevindirmek için bir pelüş ayı aldı. Erdağı, ayıyı arabasının ön koltuğa koyup Kasımpaşa'daki evine doğru yola çıktı.



Kanal D’den Meva Coşkun ve Yusuf Ağbaba’nın haberinde D-100 Karayolu'nda hareket halindeyken 80 km hız sınırı olan bölgede 96 km hızla gidince EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) cezası yedi.

Eve gelen ceza zarfı Erdağı'nın eşi Nazan Erdağı açtı. Ceza kâğıdında aracın ön cepheden çekilmiş fotoğrafına bakan Nazan Erdağı, şoför koltuğunda eşinin olduğunu, yanındaki koltuğun ise siyah bantla kapatıldığını gördü. Eşinin yanında bir kadının oturduğu düşüncesi ile Nazan Erdağı tepki gösterirken uzun süre konuşmadı.

'HAYATIM KARARDI'



'Mobesenin karaladığı fotoğraf ile bir hafta hayatımı karardı' diyen Metin Erdağı ise, yanında oturanın pelüş ayı olduğunu söylese de eşini ikna edemedi.



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Uzun süre eşinin kendisiyle konuşmadığını söyleyen Metin Erdağı başına gelen trajikomik olayı anlatırken, 'Yanındaki kim deyince ayı vardı demek aklıma gelmedi. İşte bütün suç gördüğünüz koca ayının. Nereden aldım ki bu ayıyı başımıza bela aldık. Konuşmamaya başladı, neden bir ayıyı kapatsınlar ki.' ifadelerini kullandı.Nazan Erdağı ise durumu anladıktan sonra özür mahiyetinde cezayı kendisinin ödediğini söyledi.