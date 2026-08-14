×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Edremit’teki orman yangına ilişkin 1 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Edremit#Yangın
Edremit’teki orman yangına ilişkin 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 23:36

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin soruşturmada, jandarma tarafından gözaltına alınan Y.Ç. (22), tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede ormana sıçradı. Havadan ve karadan yürütülen müdahaleler ile alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda şüpheli Y.Ç.’yi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin, taşlardan oluşturduğu düzenekle ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, büyüyen alevlerin çam ormanına ve zeytin bahçelerine sıçradığı belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Edremit#Yangın

BAKMADAN GEÇME!