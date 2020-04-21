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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Edremit'te uzman çavuşları yaralayan 2 zanlı tutuklandı

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Edremit'te uzman çavuşları yaralayan 2 zanlı tutuklandı
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uzman çavuşlar Cengizhan Çolak ile Süleyman Bodur'un yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde geçen pazar saat 22.00 sıralarında jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezinin arkasındaki arazide uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 jandarma uzman çavuş silahla yaralandı. Olay sonrası polis ve jandarma ekipleri tarafından Armağan Tezgak, Muhammet Demir, Y.S. ve T.D gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, dün akşam adliyeye sevk edildi. Armağan Tezgak ve Muhammet Demir çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.S. ve T.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi gören uzman çavuşlar Cengizhan Çolak ile Süleyman Bodur'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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