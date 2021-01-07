Edremit’te park halindeki 2 araç yandı

Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi 119 Sokak üzerinde park halinde olan 2 araç, gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis soruşturma başlattı.