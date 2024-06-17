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Edremit'te otelde yangın

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#Balıkesir#Edremit#Otel
Edremitte otelde yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 09:44

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otelde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 100 kişinin olduğu otelde 3 kişi dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi

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Edremit'in tatil beldesi Akçay'da Sarıkkız Mahallesi Leman Akpınar Caddesi'nde sahil bölümünde bulunan Yavuz Butik Otel ve önünde bulanan Kıyı Kafe isimli iş yerinde ilk belirlemelere göre, mutfak bölümünden başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahale eden Y.Y., M.Y, ve B.T. hayati tehlikesi olmayacak şekilde dumandan etkilendiler. 3 kişi 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın başlamasıyla birlikte bayram nedeniyle dolu olan otelde bütün odalar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Müşteriler ve çalışanlar yangından etkilenmeden tahliye edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına başlanıldı. Otelde yangın sırasında yaklaşık 100 kişinin olduğu öğrenildi.

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#Balıkesir#Edremit#Otel

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