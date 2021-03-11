MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEdremit’te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
GeriGündem Edremit’te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Edremit’te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edremit’te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü.

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi 112. Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Vatandaşlar binayı madde bağımlılarının kullandığını, yangının da bu nedenle çıkmış olabileceğini söylediler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi