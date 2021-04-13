Edremit'te kumar baskınında 50 bin 992 lira ceza

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, kısıtlamada, kapalı olması gereken iş yerinde çok sayıda kişinin olduğunu tespit ederek, baskın düzenledi. Kumar oynayan 22 kişi ve kumar oynatan 2 kişiye, kumar oynamak ve oynatmak suçundan 29 bin 392 TL, sokağa çıkma ve maske ihlalinden de 21 bin 600 TL olmak üzere toplam 50 bin 992 TL idari para cezası kesildi. Kumara aracılık eden 2 kişi hakkında ise kumar oynanması için yer temini suçundan adli işlem başlatıldı.

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