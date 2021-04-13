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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Edremit'te kumar baskınında 50 bin 992 lira ceza

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Edremit'te kumar baskınında 50 bin 992 lira ceza

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin kısıtlamada bir iş yerine düzenlediği baskında 24 kişiye, toplam 50 bin 992 TL idari para cezası kesildi.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, kısıtlamada, kapalı olması gereken iş yerinde çok sayıda kişinin olduğunu tespit ederek, baskın düzenledi. Kumar oynayan 22 kişi ve kumar oynatan 2 kişiye, kumar oynamak ve oynatmak suçundan 29 bin 392 TL, sokağa çıkma ve maske ihlalinden de 21 bin 600 TL olmak üzere toplam 50 bin 992 TL idari para cezası kesildi. Kumara aracılık eden 2 kişi hakkında ise kumar oynanması için yer temini suçundan adli işlem başlatıldı.

 

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