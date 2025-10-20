×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Edremit’te kabus gecesi... 2 kişiyi öldürdü, 2’si polis 7 kişiyi yaraladı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Emlik#Edremit#Kemal Ekri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 07:00

Cezaevi firarisi Mustafa Emlik, Edremit’te önceki gece Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi tabancayla öldürüp otomobilini gasp etti. Ardından evinin önündeki Göktuğ Çalık’ı da katledip yolda 5 kişiyi de yaralayan saldırgan Emlik, sıcak takip sonrası çıkan çatışmada 2 polisi de yaraladı. Dehşet saçan saldırgan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi.

Haberin Devamı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde önceki gece 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir aracın önü kesilip gasp edildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Ekipler, 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin (29) tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasp edildiğini tespit etti.

Edremit’te kabus gecesi... 2 kişiyi öldürdü, 2’si polis 7 kişiyi yaraladı

KAÇARKEN DEHŞET SAÇTI

Şüpheli Mustafa Emlik, gasp ettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp’i de tabancayla boynundan yaralayıp uzaklaştı. Emlik, kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti. Ardından kaçmaya devam eden Emlik, Güre’deki bir markete giderek Ramazan Özbek’i sebepsiz yere vurdu. Emlik ardından o sırada alışveriş için markette olan küçük yaştaki bir çocuğu da hedef aldı ancak çocuk korkup kaçınca kurtuldu. Emlik marketten bir şey almadan buradan ayrıldı. Kaçışına devam eden Emlik, yolda Doğan Can’ı da vurdu. Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da bir evin önündeki avukat Göktuğ Çalık’ı ateş edip öldürdü, Melih Nergis’i ise yaraladı. Otomobille yolda yürüyen 2 kadının yanına adres sorma bahanesiyle yaklaşan Emlik, tabanca ile ateş açıp Rukiye Karakaya’yı da yaraladı. Polis şüpheliyi sıcak takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Edremit’te kabus gecesi... 2 kişiyi öldürdü, 2’si polis 7 kişiyi yaraladı
Mustafa Emlik

Saldırgan Mustafa Emlik’in cinayet suçundan yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Bölgedeki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “Olayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.

Haberin Devamı

Edremit’te kabus gecesi... 2 kişiyi öldürdü, 2’si polis 7 kişiyi yaraladı
Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin Suriye’de 7 yıl görev yaptığı ve terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlara katıldığı belirtildi. Kemal Ekri’nin, erkek kardeşinin 4 Ekim’de Ankara’da yapılan düğününe katıldığı, ardından da Edremit’teki birliğine geri döndüğü bildirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Emlik#Edremit#Kemal Ekri

BAKMADAN GEÇME!