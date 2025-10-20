Edremit’te kabus gecesi... 2 kişiyi öldürdü, 2’si polis 7 kişiyi yaraladı

Haberin Devamı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde önceki gece 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir aracın önü kesilip gasp edildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Ekipler, 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin (29) tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasp edildiğini tespit etti.

KAÇARKEN DEHŞET SAÇTI

Şüpheli Mustafa Emlik, gasp ettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp’i de tabancayla boynundan yaralayıp uzaklaştı. Emlik, kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti. Ardından kaçmaya devam eden Emlik, Güre’deki bir markete giderek Ramazan Özbek’i sebepsiz yere vurdu. Emlik ardından o sırada alışveriş için markette olan küçük yaştaki bir çocuğu da hedef aldı ancak çocuk korkup kaçınca kurtuldu. Emlik marketten bir şey almadan buradan ayrıldı. Kaçışına devam eden Emlik, yolda Doğan Can’ı da vurdu. Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da bir evin önündeki avukat Göktuğ Çalık’ı ateş edip öldürdü, Melih Nergis’i ise yaraladı. Otomobille yolda yürüyen 2 kadının yanına adres sorma bahanesiyle yaklaşan Emlik, tabanca ile ateş açıp Rukiye Karakaya’yı da yaraladı. Polis şüpheliyi sıcak takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mustafa Emlik

Saldırgan Mustafa Emlik’in cinayet suçundan yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Bölgedeki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “Olayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.

