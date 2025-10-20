×
Edremit'te 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Cezaevi firarisi olayı ile bağlantısı araştırılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 25 yaşındaki Olcay Özdemir’in evinde tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Özdemir'in dışarıdan ateş edilerek öldürüldüğünü tespit eden polis, evin dün Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülüp otomobilinin gasp edildiği yerin 2 sokak arkasında olması nedeniyle iki olay arasında bağlantı olup, olmadığını araştırıyor.

Olay, İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Apartman sakinleri, Olcay Özdemir'in yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

OLAY YERİ, UZMAN ÇAVUŞ'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERİN İKİ SOKAK ARKASI

Polis, olayın; dün cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36), 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi de yaraladığı, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği olayla bağlantısı olup, olmadığını araştırıyor. Olcay Özdemir’in evinin Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin 2 sokak arkasında olduğu belirtildi. Olayların başlangıç noktasının Özdemir'in öldürüldüğü ev olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi.

Özdemir'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

