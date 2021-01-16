Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı

Balıkesir'in sahil şeridindeki ilçeleri Ayvalık ve Burhaniye ile Edremit'e bugün kar yağdı.

En son 7 Ocak 2017’de kar yağan Edremit, beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çocuklar evlerinin önüne çıkarak, 4 yıl sonra yağan karın keyfini kar topu oynayarak, çıkardı.