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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı

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Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı
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BALIKESİR’in Edremit Körfezi, 4 yıl sonra yağan karla beyaza büründü. Çocuklar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkarak, kar topu oynadı.

Edremit Körfezine 4 yıl sonra kar yağdı
Balıkesir'in sahil şeridindeki ilçeleri Ayvalık ve Burhaniye ile Edremit'e bugün kar yağdı.
En son 7 Ocak 2017’de kar yağan Edremit, beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çocuklar evlerinin önüne çıkarak, 4 yıl sonra yağan karın keyfini kar topu oynayarak, çıkardı.

 

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