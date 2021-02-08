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Gündem
Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

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Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu
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BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bazı balıkçı tekneleri şiddetli lodostan zarar görürken, dev dalgalar adeta sahilleri dövdü.

Edremit Körfezinde lodos etkili oldu
Ayvalık, Edremit ve Burhaniye sahillerinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Edremit Körfezi'nde öğle saatlerinde etkili olan lodos, balıkçı teknelerin bazılarının batmasına neden oldu. Bazı tekneler de su aldı. Dev dalgalar sahilleri adeta dövdü.

Sahil kenarındaki  kafelerin bahçe kısımlarına kadar gelen dalgalar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

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