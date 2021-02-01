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BALIKESİR (AA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos nedeniyle iskeleler zarar gördü

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Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos nedeniyle iskeleler zarar gördü
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Edremit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli lodos, iskelelerde zarara neden oldu.

Edremit Körfezinde kuvvetli lodos nedeniyle iskeleler zarar gördü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Altınoluk ve Akçay mahalleleri sahilinde oluşan dalgalarla kumsala odun, dal parçaları ve çöpler sürüklendi.
Altınoluk'ta beton rıhtım ve demir iskelenin bazı bölümleri zarar gördü.
Bölgede kafelerin teras olarak kullandığı ve önceki yıllarda lodostan etkilenen demir iskele üzerindeki ahşap malzemeler ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yerlerinden sökülerek düzenli bir şekilde istiflendi.
Balıkçı barınağında balık avlayan Bayram Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iskelede lodos nedeniyle çökme olduğunu söyledi.
Karataş, "Deniz suyu taşların altına girdiğinden rıhtım parçalandı." dedi.

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