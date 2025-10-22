‘Edremit canisi’ hapisten 2 kez firar etmiş

Haberin Devamı

HÜRRİYET, ‘Edremit Canisi’ Mustafa Emlik’in adli dosyasının detaylarına ulaştı. 36 yaşındaki Emlik, dosyasına göre 2013 yılında başladığı suç kariyerinde hiç durmadan ilerledi. 2013’te Silivri’de patronunu defalarca bıçaklamaktan ilk kez girdiği Metris Cezaevi’nden Silivri’ye, oradan da Balıkesir’e nakledildi. 2018’de Burhaniye Açık Cezaevi’nden ilk kez firar etti. 6 yıllık firardan sonra 2024’te yakalanıp cezaevine konuldu. Bir yıl sonra da Burhaniye’deki açık cezaevine nakledildi. Emlik 7 yıl önce firar ettiği bu açık cezaevinden tekrar kaçtı ve gündemi sarsan cinayetlere giden süreç böyle başladı…

KOD ADI ‘DEMİR’ ADRESİ SİLİVRİ

‘Demir’ kod adını kullanan Mustafa Emlik’in dosyasında adresi halen Silivri’deki cezaevi olarak görünüyor… Mustafa Emlik’in cezaevi kayıtları da suç dosyası gibi kabarık. 2013’te ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ilk kez girdiği cezaevi serüveni İstanbul’daki Metris ’ten başladı. Silivri ve Balıkesir’in ardından 2018 yılında Burhaniye Açık Cezaevi’ne nakledildi ve 2018’de buradan ‘firar’ etti. 6 yıl sonra 21 Mart 2024’te Kazdağları’ndaki Tahtakuşlar köyünde yakalandı ve tekrar cezaevine girdi. Bir yıl sonra yine Burhaniye Açık Cezaevi’ne nakledildi ve yine firar etti…

2013’TE HAPSE GİRDİ İLK FİRAR 2018’DE

Emlik’in cezaevi süreçleri şöyle:

- 8 Aralık 2013: Metris T Tipi Cezaevi’ne girdi.

- 9 Aralık 2013: Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

- 11 Şubat 2016: Balıkesir Kepsut L Tipi’ne nakledildi.

- 27 Ekim 2017: Balıkesir Açık Cezaevi’ne geçti.

- 3 Ocak 2018: Burhaniye Açık Cezaevi’ne nakledildi.

- 1 Şubat 2018: Burhaniye Açık Cezaevi’nden firar etti.

- 21 Mart 2024: 6 yıllık firarın ardından yakalandı ve Burhaniye T Tipi Cezaevi’ne konuldu.

- 26 Haziran 2025: Çanakkale Açık Cezaevi’ne nakil için tahliye edildi, firar edip kayıplara karıştı.

3 CİNAYET 7 YARALAMA

18 Ekim akşamı Edremit’te başlayan, Güre ve Akçay’da devam eden katliam zincirinin halkaları dakika dakika şöyle:

22.00 (civarı) Evinde tek başına yaşayan Olcay Özdemir’i başından vurdu. Özdemir ile nasıl bir ilişkisinin olduğu henüz belirlenemedi.

22.51 Aracıyla yolda giden Uzman Çavuş Kemal Ekri’ye el hareketi yapıp laf attı. Arabadan inen Ekri ile bir süre tartıştı. Yoluna devam eden Ekri yanlış yola saptığını fark edince geri döndü. Aracı tekrar durduran Emlik, Ekri’yi kurşun yağmuruna tutup öldürdü.

23.02 Ekri’nin aracını gasp eden Emlik, aynı sokak üzerinde gördüğü üç kişiden Volkan Alp’e ateş edip ağır yaraladı.

23.04 Yolda giderken ışıklarda bekleyen Halil Anıl Pala’nın aracına ateş etti.

23.15 Arkadaşlık teklifini reddeden A. Can’ın abisi Doğan Can’ı Güre’deki tekel bayisinde vurup ağır yaraladı.

23.26 Yine Güre’de A. Can’ın eski sevgilisi Ramazan Özbek’i kurşun yağmuruna tuttu. Özbek ağır yaralı.

23.52 Akçay’da evinin önünde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ı vurup öldürdü, Melih Nergiz’i ise yaraladı. Ardından Rukiye Karakaya’yı yaraladı.

00.16 Kendisini takip eden polis memuru İbrahim Gül’ü bacağından vurdu.

00.20 Polisle çatışmaya girdi. Polis memuru Ümit Işık yaralandı, Emlik çatışmada vurularak öldürüldü.

HALI SAHADA DEHŞET SAÇTI

Mustafa Emlik’in gasp ettiği Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin aracıyla Güre Mahallesi’ndeki halı sahanın yanına yanaşıp maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı ortaya çıktı. Gençlerin korku dolu anları ve kaçışmaları kameraya yansıdı.

SADECE 5 YIL 9 AY HAPİS YATTI

Edremit’te başlayan cinayetler sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu da değerlendirilen Mustafa Emlik’in 10 ayrı adli sicil kaydı var. Bazılarından yargılanıp mahkûm olmuş. En son cezayı 2018’deki firarından dolayı almış. Emlik’in 5 ayrı suçtan toplam 20 yıl 9 ay hapis cezası var. Cezaevinde kaldığı süre ise 5 yıl 9 ay 18 gün. Karıştığı suçlar ve aldığı cezalar şöyle:

- Kasten öldürmeye teşebbüs: 8 yıl 9 ay

- Basit yaralama: 4 yıl 2 ay

- Teh dit: 2 yıl

- Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma (2 defa): 4 yıl 3 ay

- Firar suçu: 1 yıl 6 ay

- Bu suçlardan cezaevinde kaldığı toplam süre: 5 yıl 9 ay 18 gün.