×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İpsala ve Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar durdu

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Yunanistan#Sınır Kapısı
İpsala ve Pazarkule Sınır Kapısında giriş ve çıkışlar durdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 11:03

Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar durdu. Yunan gümrükçülerin eyleminden haberi olmadığı için sınır kapılarına gelenler ise Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yunanistan'da gümrük memurları iş yoğunluğunu ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini gerekçe göstererek, ülke genelinde bugün saat 07.30 ile 11.30 arasında iş bırakma eylemi başlattı. Yunan gümrükçülerin iş bırakma eylemi nedeniyle Ticaret Bakanlığı, bu ülkeye seyahat edecek vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kipi Gümrük İdaresi yetkililerinden, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies Gümrük Kapılarındaki çalışanların 27.07.2026 Pazartesi günü 07.30-11.30 saatleri arasında 4 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirecekleri bilgisi alınmıştır. Bu süreçte sadece hassas ürün taşıyan TIR'lar ile hasta ve yaşlı yolcu taşıyan binek araçların geçişine izin verileceği bildirilmiştir. Ticari taşımacılık yapan sürücü ve yolcularımızın planlamalarını bu durumu göz önüne alarak yapmaları önem arz etmektedir" denildi.

İpsala ve Pazarkule Sınır Kapısında giriş ve çıkışlar durdu

Haberin Devamı

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar da durdu. Her iki sınır kapısı girişlerinde sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Yunan gümrükçülerin eyleminden haberi olmadığı için sınır kapılarına gelenler ise Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Yunanistan#Sınır Kapısı

BAKMADAN GEÇME!