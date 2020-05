Edirne'nin 'uluslararası' pazarı koronavirüs tedbirleriyle açıldı

Türkiye'de 2 aylık koronavirüs salgın sürecinin ardından başlayan normalleşme adımları kapsamında AVM'ler ve giyim satışı yapılan yerler de açılmaya başladı. Edirne'de ise özellikle ucuz olması dolayısıyla komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan turistlerinin de ilgisini çeken, cuma günlerinin vazgeçilmez alışveriş noktası Ulus Pazarı da bugün açıldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, tezgahlar arasında 3 metre mesafe ile açılan pazara vatandaş, maskeli ve ateşleri ölçülerek alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapıların kapalı olması ve bölge halkının salgın nedeniyle pazara gelmemesi üzerine ilk gün kalabalık yaşanmadı. Pazara gelen az sayıda vatandaş ağılarına taktıkları maske ile sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yaptı. Pazar girişinde vatandaşın ateşi ölçülerek içeri alınırken, 'sosyal mesafeyi koruyalım' yazılı çıkarmalar dağıtıldı. Bu çıkarmaları alan vatandaşlar üzerlerine ve çantalarına uyarı yazılı çıkartma ile gezdi.

'PAZARDA SAĞLIK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEDE'

Ulus Pazarı Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, pazarda üst düzey sağlık tedbirleri alındığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın, 'normale yaşama dönme' süreci kapsamında tuhafiye pazarları ile ilgili kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte normal yaşama dönüş başladı. Biz de pazarı kısmen açtık, hizmet vermeye başladık. Pazarda sağlık tedbirlerini en üst düzeyde alarak, girişte vatandaşın ateşlerini ölçüp, sosyal mesafe uyarılarında bulunuyoruz. Hazırladığımız dövizler ve yapıştırmalı çıkartmalar ile de vatandaşın sosyal mesafeye uymalarını çalışıyoruz. Pazarda normalde 450 esnaf tezgah açarken şu an 150 esnafımız test amaçlı tezgah açtık. Her tezgah arasında 3 metre fiziki mesafeyi bırakarak düzenledik. Amacımız bir an önce koronavirüs salgının bitmesi" dedi.

'DENEMEK AMACIYLA AÇTIK'

Uzun sürenin ardından açılan pazarda denemek amacıyla tezgah açtıklarını söyleyen esnaftan Salim Udra, "Bu hafta denemek amacıyla tezgah açtık. Şu an insanların tedirginliği var, bu yüzden pazarda fazla müşteri yok. Ama önümüzdeki haftalar işlerin düzeleceğini umuyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirlerine uyarak tüm önlemleri alarak hizmet verdiklerini belirten esnaf Ali Güngör ise, "Her gelen müşteriyi kolonya ile dezenfekte olmalarını sağlıyoruz. Dokundukları ürünleri hemen dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafemizi koruyoruz, yanımıza yaklaştırmıyoruz. Zaten bu önlemlere uyarsak, korona biter. İstanbul'dan geliyoruz orada koronavirüs vakası çok, Edirne'de vaka sayısı az olduğunu duydum. Burada çok rahatız hafta sonu burada geçireceğim" şeklinde konuştu.

Pazara koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin geldiğini belirten Filiz Altıerler, "Pazara tedirgin gelmiştim ama az sayıda insan olması çok güzel. Kalabalık bekliyordum. Maske takın diye pazar yönetimi tarafından ikazlar oluyor, bu çok güzel. Önlemlerin güzel olmasıyla birlikte rahat alışveriş yaptım" dedi.

Pazarda alınan önlemlerin güzel olduğunu söyleyen Gökçe Bora'da, "Pazarın kültürel seviyesinin yüksek olduğunu gördüm. Herkes sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Alınan önlemler de güzel. Bende alışverişimi korkmadan, rahatlıkla yaptım" diye konuştu.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Edirne'de, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kentin kalabalık caddelerinde yoğun olarak görülürken, Ulus Pazarı girişinde zaman zaman oluşan kalabalık, sosyal mesafe kuralına ihlal etti.