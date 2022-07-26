Edirne'nin Keşan ilçesinde korkutan orman yangını

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Yangın saat 17.00 sıralarında Kocadere Göleti çevresindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, göl kenarındaki ağaçlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etmeye çalıştı ancak yangının olduğu alana karadan arazi yapısı nedeniyle sağlıklı bir şekilde girilemedi. Durum üzerine bölgeye Korudağ Yangın İlk Müdahale Ekip İstasyonu’ndan itfaiye helikopteri takviye olarak çağırıldı. Göl kıyısında bulunan alandaki yangına yakın mesafeden su taşıyan helikopter kısa sürede yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Kısa zamanda söndürülen yangının çıkış sebebi hakkında henüz incelemeler devam ederken, görgü tanıkları yangın meydana geldikten sonra bölgeden 4-5 kişinin kaçarak uzaklaştığını, ardından da yangının büyüdüğünü gördüklerini söyledi.

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VALİ KIRBIYIK: ÇOK HIZLI VE ETKİN BİR POZİSYON ALINDI

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, bölgede incelemelerde bulundu. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlundan bilgi alan Vali Kırbıyık, yangına ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kırbıyık, "Keşan Kocadere Göleti mevkisinde çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Burada çok güzel bir müdahale izledik. Gerek helikopterle, gerek yer ekipleriyle, arazözlerle yapılan müdahale çok başarılı oldu. Çok kritik bir alanda hızlı bir müdahale sonucunda yangının söndürüldüğüne şahit olduk. Bu noktada Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nü tebrik ediyorum. Çok hızlı ve etkin bir pozisyon aldılar, çabuk çözümler ürettiler. Helikopteri derhal buraya gönderdiler. Bugün soğutma çalışmaları devam edecek. Büyük bir beladan, büyük bir yangın afetinden kurtulduğumuzu değerlendiriyoruz" dedi.