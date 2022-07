Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram

Haberin Devamı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği’ne gelmeye başladı. Ziyarete gelen şehit ailelerinin kimi mezarları temizleyip, çiçek ekerken, kimi de dua edip gözyaşı döktü.

"ŞEHİT OLDUĞU GÜN OĞLU DOĞDU; ONUN ADIYLA BÜYÜYOR"



Şehit Selçuk Beki’nin babası Osman Beki, "Oğlumu Şırnak’ta şehit verdim. 7’nci yılını doldurdu. Şehidimin iki tane oğlu vardı. Şehit düştüğü gün bir bebeğimiz doğdu. Şu an babasının ismiyle büyüyor. Küçük olanı gelemedi ama büyük olanı bizimle. Bayramı buruk geçiriyoruz. Her bayram bizim için hüzünlü geçiyor. Buraya geliyoruz. Çiçeklerini suluyoruz, sadece bugün değil biz her zaman burada rahat ve huzurlu oluyoruz. Her zaman buradayız. Şehit anneleri, babaları hep beraberiz" dedi.

Haberin Devamı

"BABAMA SELAM VERİP ONUNLA SOHBET EDİYORUM"



Şehit Selçuk Beki’nin 8 yaşındaki oğlu Sarper Beki de, “Buraya geldiğimde hemen babama selam verip, öpüyorum. Sonra da onunla sohbet ediyorum. Komik şeyler anlatıyorum, evde yaşadıklarımı anlatıyorum. Bugün babama çiçek ektim. Kötü bir durumla da karşılaştım, çiçekleri kurumuştu. Hemen o çiçeği aldım, çıkarttım. Sonra da yeni çiçek ektim. Kardeşim babamı göremedi. Ona da üzülüyorum. Ben kardeşime babamı anlatacağım" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN ŞEHİT OLUŞUNU TELEVİZYONDAN İZLEDİM"



Van’da düşen çığ düşmesi sonucu şehit olan Cihan Erat’ın annesi Safiye Erat, “Çok birbirimize düşkündük. Aradı beni, ben de televizyonda izledim. Çok üşüdüm, görevden geldim, haberin olsun. Rahat yatasın dedi. Sabah sakın gitme dedim. Sabah göreve başka arkadaşları yazılıyor. O üşümeyle eksi 29 derecede, siz durun ben daha tecrübeliyim ben gidiyim diyor. Ben yavrumun çığdan çıkışını izledim. Televizyonda haberleri izliyorum, Cihan diyorum. Beresi var ama yakışıklıydı yavrum. Kolu sedyeden düştü gördüm. Ben yaşamıyorum, vallahi yaşamıyorum. Bu gece yola çıkacaktık. Her bayram kurbanı kesiyorduk, hadi anne diyordu. Gece Erzurum yoluna çıkıyorduk. Kaçıncı onsuz bayram olduğunu saymıyorum, bayram bilmiyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

“30 SENE HALA BUGÜN GİBİ"



Hakkari'de Şehit olan Düzgün Akçakaya’nın kardeşi Nurten Akçakaya da, "1992’den beri gelip gidiyoruz. Ziyarete gelince biraz rahatlıyorsun. Ramazan Bayramı’nda gelmedim kendimi suçlu hissettim, bir şeyim eksik oldu dedim. 30 sene hala bugünkü gibi unutulmuyor" dedi.