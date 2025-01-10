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Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 kişi yakalandı

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#Edirne#Yunanistan#Jandarma
Edirneden Yunanistana kaçmak isteyen 6 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 12:38

Edirne'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan altı hükümlü, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Şüpheliler gözaltı işlemleri sonrası tutuklandı.

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Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Doyran köyünde yapılan denetimlerde; 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Özel hayata ilişkin ses ve görüntü ifşa etme’ suçundan 5 yıl 2 ay, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları ile arama kayıtları bulunan 6 hükümlüyü yakaladı. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 6 hükümlü, işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)

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#Edirne#Yunanistan#Jandarma

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