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Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/MERİÇ (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 13:19,Son Güncelleme:

Edirne'deki orman yangını 9 saatte söndürüldü

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Edirne'deki orman yangını 9 saatte söndürüldü
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EDİRNE'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 9 saatte söndürüldü.

Meriç ilçesinin Karayusuflu köyü yakınlarındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personelin yanı sıra itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan ve karadan süren söndürme çalışmaları gece, havanın kararmasının ardından da devam etti. Yangın, yaklaşık 9 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Edirne Valisi Ekrem Canalp, bölgeye giderek çalışmaları takip etti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meriç ilçemize bağlı Karayusuflu köyümüzdeki orman yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Yanan alanımız kalmamıştır. Uçaklar ve helikopterler ile gün boyu soğutma çalışmaları devam edecektir" denildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, zarar gören alanın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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