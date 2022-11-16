Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Edirne’de Yunanistan’dan getirilen 55 kilo skunk ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Skunk#Edirne#Yunanistan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 15:01

Edirne'nin Havsa ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan’dan getirilen 55 kilo skunk ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, yasa dışı yollarla Yunanistan’dan Türkiye’ye getirilen uyuşturucunun taşındığı belirlenen 34 EJU 345 plakalı otomobili takibe aldı. Havsa'da durdurulup aramaya alınan araçta, valizler içinde 55 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alına alındı. 

Edirne’de Yunanistan’dan getirilen 55 kilo skunk ele geçirildi



Öte yandan Keşan ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında kargo firmasında yapılan aramada, paketler içinde 980 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Skunk#Edirne#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün