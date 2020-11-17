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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Edirne'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

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Edirne'de yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen ve cep telefonuyla konuşan 11 sürücüye 5 bin 958 TL idari para cezası kesildi.

Edirnede yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehrin yoğun olduğu Alparslan Türkeş Meydanı'nda gerçekleştirdiği denetimde yaya geçidinde yayalara yol vermeyen ve aracıyla hareket halindeyken cep telefonuyla konuşan 11 sürücüye 5 bin 958 TL idari para cezası uyguladı. Cezaların, makbuza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden alınacak fotoğraflarda eklenerek posta yoluyla araç sahiplerine tebliğ edileceği bildirildi.

 

 

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