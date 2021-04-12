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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Edirne'de yasağa rağmen avlananlara ceza uygulandı

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Edirne'de yasağa rağmen avlananlara ceza uygulandı

Edirne'de, av sezonu dışında avcılık yapan 3 kişiye idari ceza uyguladı, tüfeklerine el koydu.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine kaçak avcılık yapan kişilere yönelik jandarma ekipleriyle arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonrası tespit edilen 3 kişiye av sezonu dışında avcılık yapmalarından dolayı idari ceza uygulandı.

Kaçak avcılık yapan kişilerin takozsuz tüfeklerine de el kondu.

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