Edirne'de yağış başladı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? MGM 1 Aralık il il hava durumu tahminleri!

1 Aralık hava durumu tahminleri son dakika değerlendirmeler ile takip ediliyor. Edirne'de aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. Kentte hava sıcaklığı 4 derece civarında ölçüldü. Diğer yandan bugün Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu’nun güney batısı ile Muğla, Düzce, Zonguldak, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne'de aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Balkanlar'a yakın köylerde tipi şeklinde başlayan ve etkili olan kar nedeniyle bitki örtüsü beyaza bürünmeye başladı.

Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 4°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İSTANBUL 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 11°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN 9°C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 16°C

Çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Konya ve Karaman çevreleri ile bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -4°C, 9°C

Çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

KONYA 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

RİZE 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren güneybatı kesimleri ile Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Elazığ, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -9°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 9°C

Çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

VAN -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 12°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı