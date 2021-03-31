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Gündem
EDİRNE (AA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmail Sabah, askeri törenle defnedildi.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yıldırım Mezarlığı'nda düzenlendi.
Sabah'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze törenine, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, askerler ve gazinin yakınları katıldı.

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