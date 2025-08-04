Edirne'de vahşet: Eşini ve 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Bıçakla intihar girişiminde bulundu

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Kan donduran olay, Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı ile çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VE OĞLUNU BOĞARAK KATLETTİ

Büyüyen tartışmada Ömer Gökhan Alacı önce eşini, ardından da oğulları Doruk Kaan'ı boğdu. Ömer Gökhan Alacı, daha sonra bıçakla intihara kalkıştı.

Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.