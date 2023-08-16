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Edirne'de üzücü görüntü! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

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#Edirne#Yangın#Alev
Edirnede üzücü görüntü Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 14:50

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun çakmakla oynarken çıkardığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evinin yanmasını gözyaşlarıyla izleyen İpek Örs, "Çocuklarımla sokakta kaldık, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ne yatmaya yerim kaldı, ne yiyecek bir şeyim kaldı" dedi.

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Umurbey Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak’ta tek katlı evde oturan Örs ailesinin engelli çocuğu, çakmakla oynarken yangın çıkardı. Evden dumanların çıktığını gören komşularının uyarısıyla 4 çocuklu aile dışarı çıktı. Evi saran alevler, bahçedeki ağaçlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen İpek Örs, “Komple evimiz yandı. Çocuklarımla sokakta kaldık, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ne yatmaya yerim kaldı, ne yiyecek bir şeyim kaldı. Varımız yoğumuz ne varsı hepsi yandı" dedi.

Yangının engelli çocuğunun çakmakla oynadığı sırada çıktığını söyleyen Örs, "Daha önce de yangına neden olmuştu. Bilerek eline çakmak verir mi insan" ifadelerini kullandı.

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Edirnede üzücü görüntü Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Edirnede üzücü görüntü Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

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#Edirne#Yangın#Alev

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