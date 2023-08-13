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Edirne’de uyuşturucu operasyonu! 72 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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#Edirne#Uyuşturucu Operasyonu#Edirne Kaçakçılık
Edirne’de uyuşturucu operasyonu 72 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 20:43

Edirne'de, polis tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu kapsamında durdurulan kamyonette 72 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu kapsamında takibe aldığı kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda kamyonette yapılan aramada valizler içerisinde 72 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü ve ele geçirilen uyuşturucu, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. 

Edirne’de uyuşturucu operasyonu 72 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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#Edirne#Uyuşturucu Operasyonu#Edirne Kaçakçılık

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