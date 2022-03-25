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Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 11 adrese baskın

#Uyuşturucu#Baskın#Edirne
Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 11 adrese baskın

Edirne’de uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 adrese gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 11 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 11 adrese baskın

NARKOTİK EĞİTİMLİ POLİS KÖPEĞİ DİDİK DİDİK ARADI

Günlük bakımı ve eğitimi büyük bir titizlikle yapılan hassas burunlu narkotik eğitimli polis köpeğinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuya geçit verilmedi. Operasyon gerçekleştirilen evler ve şüpheli araçlar didik didik arandı. Operasyonda, çeşitli miktarlarda eroin, kokain, esrar ve captagon, 915,31 gram skunk, 166,77 gram metamfetamin, 2,57 gram bonzai uyuşturucu maddeleriyle, uyuşturucudan elde edilen 40 bin 545 TL ve 170 Euro ele geçirildi.

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Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 11 adrese baskın

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