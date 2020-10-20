Edirne’de toplu ulaşımda, ’maske’ denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor. Edirne’de İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri de, kentteki toplu taşıma araçlarında uygulama yaptı. Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan minibüs durağında hem minibüsleri hem de taksileri denetleyen ekipler, yolcu ve şoförlere, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Taksi şoförlüğü yapan Muammer Asan, denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, "Bu denetimlerden gerçekten memnunuz. Olması gerekeni yapıyor görevli arkadaşlar. Biz gerekli önlemleri alıyoruz, onlar da denetimlerine devam ediyorlar. Yolculardan da genellikle maske konusunda sıkıntı yaratan olmuyor, herkes kurallara uyuyor" diye konuştu.

Kent içi toplu ulaşımda minibüsü tercih eden Pakize Mustafa ise insanların maske konusunda daha fazla bilinç kazanması gerektiğini söyledi. Mustafa, "Uygulama çok güzel ama bazen insanlar da kurala uymayabiliyor. Polisler sivil olarak binseler bazı insanların kurallara uymadığını görecekler. Kimisinin çenesinin altında kimisinin burnu açık. Bunlar sağduyulu davranışlar değil. Uygulama çok güzel ama insanlar ne yazık ki bilinçsiz" ifadelerini kullandı.

’DENETİMLER KEŞANDA DA DEVAM ETTİ’

Edirne’nin Keşan ilçesinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekiplerince şehir içi yolcu minibüsleri ve ticari taksilerde denetim yapıldı. Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası yetkililerinin de katılımıyla şehir içindeki bazı minibüs duraklarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, durdurdukları minibüs ve taksilerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Polis ve zabıta ekipleri minibüs ve taksilerdeki yolcuları da kontrol ederek, tedbirlere ilişkin bilgilendirdi.

’KONTROLLERDE BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK’

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, "Hem maske, hem sosyal mesafe hem de araçlarda dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Toplu taşıma yapan araçlarda denetimlerimiz sürekli devam edecek. Şu ana kadar yaptığımız kontrollerde bir sorunla karşılaşmadık. Gayet iyi ve düzgün. Yolcular da maske takarak, mesafe kuralına uyuyor. Bu nedenle hem halkımıza hem de sürücülere teşekkür ediyorum" dedi.

’HERKES MASKESİYLE MİNİBÜSE BİNİYOR’

Yolcu minibüsü şoförü Sebahattin Büyük de, yapılan denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, "Denetimler her gün oluyor. Bizde kurallara uyuyoruz. Vatandaşlar da kurallara uyuyor. Daha önce bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Ama şu an herkes maskesiyle minibüse biniyor. Binmeyen olursa da uyarıyoruz" diye konuştu.